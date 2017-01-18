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Bursa Haberi: 13 gündür aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastasının cesedi bulundu

13 gündür aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastasının cesedi bulundu
16:3518 Ocak 2017
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13 gündür aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastasının cesedi bulundu
13 gündür aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastasının cesedi bulundu

BURSA'da 13 gündür evine dönmeyen ve arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki Ahmet Şentürk'ün cesedine ulaşıldı.
Bursa'nın Kestel İlçesi Uludağ Caddesi'ndeki evinden 13 gün önce camiiye gideceğini söyledikten sonra dönmeyen Alzheimer hastası Ahmet Şentürk'ün ailesinin başvurusu üzerine arama- kurtarma ekiplerini alarma geçti. AFAD, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma (YAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, 2 günden bu yana Kestel ile 10 kilometre çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu sabah saatlerinde tekrardan başlayan arama çalışmalarıyla, 87 yaşındaki Ahmet Şentürk'ün cesedi, Ankara-Bursa yolu üzerindeki ormanlık alanda bulundu. Cesedin 3-4 günlük olduğu tahmin ediliyor.

 

DHA

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