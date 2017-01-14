13 saat sonra pompalı tüfeği ile teslim oldu

İZMİR'in Buca İlçesi'nde evinin penceresine çıktıktan sonra elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen özel güvenlik görevlisi M.C., polisin 13 saat süren ikna çalışması sonunda polislere teslim oldu.

Buca'da Akıncılar Mahallesi 548 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan M.C. dün saat 18.30 sıralaranından evinin penceresine çıktıktan sonra çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Özel güvenlik görevlisi M.C. için polis ekipleri sevk edildi. M.C.'nin psikolojik sorunları olduğu belirtilirkenen, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekletildi. Çevrede önlem alan polis, meraklı kişileri bölgeden uzaklaştırdı, sokak sakinlerini de pencerelere çıkmaması konusunda uyardı. Olay yerine özel harekat polisleri istendi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Evde eşi ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen M.C., zaman zaman pencereye çıkıp, "Bütün ordu gelse beni yıldıramaz" diye bağırdı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’da olay yerine gelerek bilgi aldı. Buca'da evinin penceresine çıkıp pompalı tüfekle çevreye ateş eden M.C. 13 saat sonra bugün saat 07.30 sıralarında polis tarafından ikna edildi. Gözaltına alınan M.C. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA