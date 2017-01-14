13 saat sonra pompalı tüfeği ile teslim oldu (2)

HASTANEYE YATIRILDI

İzmir'in Buca İlçesi'nde eşi ve çocuğunu rehin tuttuğu evin penceresine çıktıktan sonra elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C., polisin 13 saat süren ikna çalışması sonunda teslim olmasının ardından emniyete götürüldü.

Buradan sağlık kontrolü için hastaneye götürülen M.C.'ye, psikiyatri kliniğinde doktorlar tarafından şizofreni tanısı konuldu. Ağır psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen M.C. buradan da tedavi altına alınması için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan M.C.'nin, bölgelerindeki uyuşturucu çetelerine savaş açtığını, onları korkutmak için böyle bir olay yaptığını söylediği öne sürüldü.

DHA