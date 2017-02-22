13 yaşındaki hırsızlık şüphelisi 6 aylık hamile

ADANA'da, alışveriş için girdiği iş yerinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp, polise teslim edilen 13 yaşındaki Ayfer M., 6 aylık hamile çıktı.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Sucuzade Mahallesi'ndeki bir markete giren 3 kadın, hırsızlık yapmak istedi. Kadınların durumundan şüphelenerek takip eden mağaza sahibi, Ayfer M.'yi çaldığı ürünle birlikte kapıda yakaladı. Polisi çağıran mağaza sahibi, Ayfer M.'yi ekiplere teslim etti. Üzerinden kimlik çıkmayan Ayfer M.'nin, parmak izi incelemesi için götürüldüğü karakolda, yaşının 13 olduğu ortaya çıktı. Ayfer M.'nin sağlık kontrolü için götürüldüğü Adli Tıp Birimi'nde 6 aylık hamile olduğu belirlendi. Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından poliste 6 kaydı bulunan Ayfer M.'nin Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nce de 'yakalama' kararıyla arandığı anlaşıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Ayfer M., sosyal hizmet uzmanlarının yaptığı görüşmede, "Akrabam olan Şaban B. ile birbirimizi seviyorduk, ailelerimiz evlenmemize izin verdi. Yaşımız küçük olduğu için de nikah yapmadık" diye ifade verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirilen Ayfer M.'nin, nikahsız eşi 15 yaşındaki Şaban B. hakkında, 'çocuğun nitelikli istismarı ve alıkoyma', ailesi hakkında ise 'küçük yaştaki mağdureyi evlendirmek' suçundan soruşturma açıldı.

DHA