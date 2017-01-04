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Samsun Haberi: 13 yaşındaki kıza cinsel istismara 4 tutuklama

13 yaşındaki kıza cinsel istismara 4 tutuklama
11:034 Ocak 2017
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13 yaşındaki kıza cinsel istismara 4 tutuklama
13 yaşındaki kıza cinsel istismara 4 tutuklama

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Ç.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Samsun'un Bafra İlçesi Altınkaya Mahallesi'nde oturan 8'inci sınıf öğrencisi Ç.T., okula gitmek için evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen kızı merak eden ailesini polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis tarafından yapılan araştırmada okula da gitmediği belirlenen Ç.T., olaydan 6 gün sonra ailesini arayarak eski komşuları C.U. adlı bir kadının Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde olduğunu söyledi. Aile kızlarını alarak Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliğine götürdü. Konu ile ilgili soruşturma başlatan polis, biri kadın olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından Ç.T.'e cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen C.U., E.S., S.Ç ve T. U., tutuklandı. M.A. ve M.A. adlı iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

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