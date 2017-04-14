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Adana Haberi: 13 yaşındaki Lokman'ın şüpheli ölüm

13 yaşındaki Lokman'ın şüpheli ölüm

09:4614 Nisan 2017
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13 yaşındaki Lokman'ın şüpheli ölüm
13 yaşındaki Lokman'ın şüpheli ölüm

ADANA'da yakınları tarafından baygın halde hastaneye götürülen 13 yaşındaki Lokman Sartak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İple kendini astığı ileri sürülen çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Meydan Çocuk Hastanesi'ne dün saat 21.30 sıralarında, yarı baygın olarak getirilen Lokman Sartak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Boynunda ip izi bulunan çocuğun boğulduğunu belirleyen doktorlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hastane ve çocuğun ailesinin yaşadığı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evlerine polis ekipleri sevk edildi. Baba Şemsettin Sartak, oğlunu ipte asılı halde bulduklarını belirterek, 'İntihara teşebbüs etti, asılı olarak bulunca alıp hastaneye getirdim' diye bilgi verdi.  
Lokman Sartak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

 

DHA

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