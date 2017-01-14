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Ankara Haberi: 13'üncü madde 343 oyla kabul edildi

13'üncü madde 343 oyla kabul edildi
22:4214 Ocak 2017
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13'üncü madde 343 oyla kabul edildi
13'üncü madde 343 oyla kabul edildi

ANAYASA değişikliği teklifinde Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını düşüren 13’üncü madde, 343 oyla kabul edildi. Oy sayımında 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı. 
Askeri yargıdan gelen üyelerin çıkarılmasıyla Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15’e düşecek. Askeri yargının kaldırıldığı 13’üncü madde şu şekilde:
“Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

DHA

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