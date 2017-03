14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı Başladı

İSTANBUL Pendik Convention Center’da yapılan 14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı törenle ziyarete açıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan ve GİSBİR Başkanı Murat Kıran’ın açılışını gerçekleştirdiği fuarın, 4 kıtadan 43 ülkeden 150’nin üzerinde firma ve 627 marka ile 57 ülkeden 11 bini aşkın denizcilik profesyonelini ağırlaması bekleniyor.

Türkiye’nin Denizcilik Fuarı, 14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı, 21 Mart tarihinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, GİSBİR Başkanı Murat Kıran, UBM EMEA (İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu, sektör temsilcileri ve profesyonellerinin katıldığı resmi açılış töreni ile ziyarete açıldı.

Tören, UBM EMEA (İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu’nun hoş geldin konuşması ile başladı. IMEAK Ticaret Odası adına 14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı’nı düzenlediklerini belirten Tığlıoğlu, “Türk Gemi Sanayii, dünya genelinde çok başarılı işlere imza atıyor, rekabet gücü ve potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyelin en verimli şekilde kullanılması ise sektörümüzün uluslararası pazarlara ulaşmasından geçiyor. Exposhipping İstanbul olarak, yaklaşık Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarından 43 ülkeden 150’nin üzerinde firma ve 627 marka ile 57 ülkeden 11.000’ni aşkın denizcilik profesyonelini Exposhipping İstanbul’da ağırlamayı planladık. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığımızın koordinatörlüğünde ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin organizatörlüğünde Alım Heyeti programımız bulunuyor. Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Güney Afrika, Kazakistan, Kuveyt, Singapur, Ukrayna ve Yunanistan başta olmak üzere denizcilik sektörüne yeni projeler kazandırabilecek hedef ülkelerden Alım Heyetleri, uzun soluklu işbirlikleri geliştirmek üzere Exposhipping İstanbul’dalar. İnanıyorum ki fuarımız yeni pazar ve işbirlikleri fırsatları sunarak 2017 yılına umutla giren Türk denizcilik sektörüne ihtiyacı olan ivmeyi kazandıracaktır. Fuarımızın sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türk Fuarcılık Sektörü’nün ekonomiye ve turizme çok önemli faydalar sağladığını belirten Serkan Tığlıoğlu, şöyle devam etti: “Fuarcılık sektörü bir buz dağının ancak görünen üst tepesi gibidir. Bugün Türk Fuarcılık sektörünün ekonomiye katkısı yaklaşık 300 milyon dolardır. Ekonomimizde çok küçük bir rakam gibi duruyor. Ancak Türk turizmine olan katkısı yaklaşık her yıl olmak üzere 2 milyar doların üzerinde ve bir çok istihdamı da beraberinde getiriyor. Bölge coğrafyasında rakiplerimize baktığımızda Dubai ve Moskova’yı görüyoruz. Ama biz bu iki şehiri kendimize rakip olarak görmüyoruz. İstanbul’dan çok daha az potansiyele sahipler. Bizler kapasitemiz, organizasyon gücümüzle hem Rusya, Ukrayna, Kafkaslara hizmet ediyoruz hem de Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’a. Fuarcılık sektörünün altyapı olarak gelişimini tamamladığında ve yeni fuar alanları oluşturulduğunda gelirini iki katına çıkaracağına inanıyorum Bu da her yıl ekonomimize 500 milyar dolar gelir demektir”.

Konuşmasında Asya ve Avrupa arasında siyasi, kültürel ve ekonomik bir köprü olan ve dünyanın en büyük 18’nci ekonomisine sahip olan Türkiye’nin gün geçtikçe büyümekte ve gelişmekte olan gemi inşaa sanayisiyle dünya denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken GİSBİR Başkanı Murat Kıran, “Modern, teknoloji bakımından gelişmiş ve uluslararası sertifikalara sahip Türk Tersaneleri ticari ve askeri alanda gemi üretiminde geniş bir yelpazeye sahiptir. Yeni gemi inşaasının yanısıra tamir, bakım ve onarımda Türk tersanelerinin son derece başarılı ve bölgesinde söz sahibi olduğu alanlardır. Günümüzde dünya ölçeğinde yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin inşaat sektörü, bakım-onarım ve savunma sanayii gemi inşaasına ağırlık vermiş olup devletimizce 2016 yılında açılan ve 2017 yılında açılacak olan Milli savunma sanayii projelerinin gemi inşaa sanayii için can simidi olduğunu değerlendirmekteyiz” diye konuştu.

Kıran, uluslararası katılımlı Exposhipping İstanbul’un, içinden geçmekte olduğumuz süreç bakımından, yurt dışında ülkemiz aleyhine yapılan dezenformasyon karşısında, sektör oyuncularının bu tür karalayıcı haberlerin doğru olmadığını yerinde görmesi açısından önemli olduğu ve doğru bir zamanlama seçildiği kanaatinde olduğunu belirtti ve “14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı’nın ülkemiz, gemi inşa sanayimiz, tüm katılımcılar ve ziyaretçiler açısından verimli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bugünkü konjoktürde fuarları açmanın, devam ettirmenin büyük başarı olduğunu belirten ve destekleyen tüm kurumlara teşekkür eden IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, Türkiye’nin yurtdışındaki olumsuz algısına vurgu yaptığı konuşmasında, ülkemizin yurtdışındaki algısına üzüldüğünü söyledi ve şöyle devam etti: “Son aylarda hiç olmadığı kadar koşuyoruz, yurtdışındaki fuarları, kongreleri, konferansları ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle fuarımıza gelen yabancı katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Bakın görün Türkiye’de herşey normal. Fuarımıza son dönemde sorunlar yaşadığımız Hollanda ve Almanya’dan gelen misafirlerimize daha çok teşekkür ediyorum. Devletlerin dostu olmaz menfaatleri olur, ama milletlerarasındaki dostluklar daimidir. Belki de ilk defa bize düşen en büyük görev bizimle ilgili algıyı değiştirmek için herkes bir kişi de olsa davet edip, konuşup gerçeği demokrasi ile yönetildiğimizi anlatmalı”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert ise, “Hepimizin bildiği gibi denizcilik sektörü bir süredir önemli bir kriz yaşamakta. Ancak bu krizlerin, rekabet gücümüzü geliştireceğine, bizi daha verimli çalışmaya yönlendireceğine ve bu krizin bitmesiyle kayıp yılların da süratle telafi edileceğine inancımı bu vesileyle bir kez daha tekrarlıyorum. Denizcilik sektörümüz krize rağmen büyümeye devam ediyor. Başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Bakanımız Ahmet Arslan, Müsteşarımız Suat Hayri Aka olmak üzere, Denizci Başbakan, Denizci Bakan ve Denizci Müsteşar. Herhalde bu ilk defa biraraya geliyor. Biz de bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yükümüz ağır, 2017 yılında bunu iyi değerlendirmemiz lazım” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Exposhipping İstanbul’un resmi açılışı gerçekleşti ve standlar gezildi. Öğleden sonra Expohipping İstanbul kapsamında Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bulunan Türkiye’nin en büyük tersanesi Sedef Tersanesi ziyaret edildi. Gezide, Sedef Tersanesi’nde inşaa edilmekte olan dünyanın birçok ülkesinde şehirlerin enerji ihtiyacını karşılayan bir enerji gemisi görüldü ve Türkiye'nin yerli teknolojiyle inşa edilmekte olan ve 2021 yılında suya indirilmesi hedeflenen ilk Milli Havuzlu Çıkarma Gemisi’ninde gelinen son nokta bilgisi paylaşıldı.

Firmalar, Exposhipping Katılımcı Seminerleri’nde son teknoloji ürün ve hizmetlerine dair gelişmeleri paylaştı…

Katılımcı Seminerleri’nin ilki Jotun tarafından düzenlendi. Jotun Global Satış Direktörü Stein Kjolberg’in “ISO 19030 – Gemi dış kabuk ve pervane performansını iyileştirmeye yönelik uygulamalar” başlıklı konferansı ilgiyle takip edildi. İlkfer Group tarafında düzenlenen bir diğer konferansta; VISWA LAB. ( Yakıt ve Yağ Analiz Hizmetleri) – VEEMS Otomasyon Sistemi (Emisyon Regülasyonlarına Hazırlık ), UNI Software – Caretta Yazılımı ( Yeni Nesil Gemi İşletim Sistemleri ), UNIKAL (Tüm Kalibrasyon ve Danışmanlık Hizmetleri ) konuları ele alındı. İlkfer Group Kurucu Ortağı İlker Meşe’nin konuşmacı olduğu etkinliğe katılım yoğun oldu. Fuarın ikinci gününde BIMCO tarafından düzenlenen NYPE 2015 konulu etkinlikte ULGENER LC/LO’dan Prof.Dr.M.Fehmi Ulgener konuşmacı olarak yer alacak.

Exposhipping İstanbul, SEATRADE öncülüğünde düzenlenen ‘Global Maritime Summit’ Zirvesi’ne evsahipliği yapacak…

Exposhipping İstanbul’un ikinci gününde Sea Asia, Seatrade Maritime Middle East, Seatrade Offshore Marine & Workboats Middle East gibi dünyadaki öncü denizcilik etkinliklerinde konferans programları ve denizcilik ödül törenleri düzenleyen SEATRADE öncülüğünde ‘Global Maritime Summit’ Zirvesi yapılacak. Zirve, denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak. SEATRADE’in uluslararası etkinlik ve konferans deneyimine sahip ekibi tarafından organize edilen ‘Global Maritime Summit’, 22-23 Mart tarihlerinde Pendik Green Park Convention Center’da gerçekleştirilecek. Uluslararası alanda çok sayıda katılım beklenen Zirve’de, Dünya ekonomisi bağlamında; ‘Denizcilik sektörünün durumu’, ‘Pazar görünümleri’, ‘Küresel trendler’, ‘Türkiye bakış açısı’, ‘Gemi inşaatı, onarımı ve bakımı’, ‘Gemi İnşa Sektörü’, ‘Liman ve İşletmeciliği’, ‘Niş pazarlar’, ‘Limanlar ve alt yapı’, ‘Geleceğin gemileri’, ‘Akıllı gemiler’, ‘finans ve denizcilik sektörü’ gibi konular ele alınacak.

DHA