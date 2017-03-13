14 yaşındaki çocuk, kurcaladığı af tüfeğinin ateş almasıyla hayatını kaybetti

SİİRT'in Kurtalan İlçesi'nde 14 yaşındaki Uğur Celbek, odada kimsenin olmadığı bir sırada kurcaladığı av tüfeğinin ateş olması sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kurtalan İlçesi Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde, annesinin kardeşleriyle birlikte banyoda olduğu sırada, dün akşam evde bulunan av tüfeğini kurcalayan Uğur Celbek, tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı. Silah sesi üzerine odaya gelen yakınları, Uğur Celbek'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celbek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uğur Celbek'in ölümüne yolaçan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA