14 yaşındaki motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 yaşındaki A.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 gün önce Canik İlçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece yarısı bir siteye giren A.S., park halindeki motosikleti çalarak kaçtı. Motoskletin sahibinin ihbarı üzerine polis site ile çevredeki ev ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirleyip dün yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, yaşının küçük oluşu nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.S., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA