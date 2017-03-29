15 gündür kayıp emekli öğretmen ölü bulundu

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde yaklaşık 15 gündür aranan emekli öğretmen 65 yaşındaki Zekai Etlican'ın otomobili Alakır Çayı'nda, cansız bedeni ise aracından 400 metre uzaklıkta sualtında bulundu.

Kumluca'ya bağlı Hızırkahya Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Zekai Etlican, 13 Mart gecesi evden ayrıldı. Zekai Etlican'ın evine giden komşuları kapının kilitli, pencerelerin açık olduğunu fark etti. İçeri girdiklerinde salonda sofranın kurulu olduğu ve yemeklerin yarım kaldığını gören komşuları jandarmaya ve Zekai Etlican'ın Antalya'daki ailesine haber verdi. Gelen jandarma ekipleri evde inceleme yaptı. Antalya'da da evi bulunan Zekai Etlican'ın zaman zaman Kumluca'daki eve gelerek kaldığı ve dostlarıyla vakit geçirdiği belirtildi.

YAKINLARI MAKİNE YAĞINI FARK ETTİ

Haber alınamayan Zekai Etlican'ın bulunması için ailesi ve jandarma arama çalışması başlattı. Zekai Etlican'ın yakınları, eve yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kavak Mahallesi sınırları içinde bulunan Alakır Çayı'nın yola yakın bölümünde su yüzeyinde makine yağı olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çay yüzeyinde arama çalışması başlattı. Antalya'dan dalgıç polisler ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonucunda Zekai Etlican'ın 07 TE 160 plakalı otomobili sualtında bulundu.

Vinç yardımıyla yaklaşık 1.5 metre derinlikteki otomobil sudan çıkarılırken, Zekai Etlican bulunamadı. Çayda devam eden aramalar sonucunda otomobilin yaklaşık 400 metre ilerisinde sualtında yaklaşık 3 metre derinlikte Zekai Etlican'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Etlican'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kumluca Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

DHA