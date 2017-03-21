15 gündür kayıptı, taziye evinin tuvaletinde ölü bulundu

ADANA'da ailesinin 15 gündür haber alamadığı 37 yaşındaki Mehmet Demir, bir taziye evinin tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.30'da merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 792 Sokak'ta meydana geldi. Cenaze için taziye evine gelenler, abdest almak için tuvaleti kullanmak istedi. Kapının kilitli olduğunu ve içeriden pis kokular geldiğini fark edenler, durumdan şüphelenip camı kırıp içeriye baktıklarında cesetle karşılaştı. İhbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis inceleme yaparken, olay yerine gelen İsa Demir, cesedin 15 gündür kayıp olan oğlu Mehmet Demir'e ait olabileceğini belirtip görmek istedi. İsa Demir'in cesedi teşhis etmesinin ardından Mehmet Demir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Demir'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ise belli olacak.

DHA