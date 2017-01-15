15. madde 341 oyla kabul edildi

ANAYASA değişiklik teklifinin 15’inci maddesi 341 oyla kabul edildi. CHP'nin "Düşünerek oy kullanma" eylemi nedeniyle oylama yaklaşık bir buçuk saat sürdü.



CHP’DEN “DÜŞÜNEREK” OY KULLANMA EYLEMİ

Meclis Genel Kurulunda hızla ilerleyen Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ak Parti’nin “oldu bitti” şeklinde bütün maddeleri geçirmeyi planladığını bunun ahlaki açıdan uygun olmadığını söyledi. Altay, maddeler üzerindeki oylamalarda düşünerek oy kullanacaklarını açıkladı.



OYLAMA YAKLAŞIK 1,5 SAAT SÜRDÜ

Anayasa değişiklik teklifinin 15’inci maddesi üzerindeki oylama 01.15’te başladı. Oy kabinlerinde yaklaşık 2 ila 5 dakika arası duran CHP’li milletvekillerini Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın sık sık CHP milletvekillerini kabinde cep telefonu ile konuşmamaları ve beklemeleri yönünde uyardı. Oylama 02.43’te sona erdi.



15’İNCİ MADDE KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanına bütçe yetkisi veren 15’inci maddesi 341 oyla kabul edildi. Kullanılan oy 483, kabul 341, ret 134, çekimser 1, boş 5, geçersiz 2.







DHA