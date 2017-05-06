15 milyon lira harcanan Botanik Parkı, açılmadan sökülüyor

Nedim KOVAN/ ORDU, (DHA)– ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca yaklaşık 15 milyon liralık harcamayla 116 dönüm arazi üzerine kurulan Karadeniz'in tek Botanik Parkı, Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kente yapılması planlanan 800 yataklı şehir hastanesi için yeterli büyüklükte arazi bulunamayınca, bu yaz halka açılması beklenen Botanik Park, hastaneye tahsisi için sökülmeye başladı.

Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Eskipazar'da 116 dönüm arazi üzerine yaklaşık 15 milyon TL harcamayla Botanik Parkı kuruldu. Geçen yıl yapımı tamamlanan Botanik Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. İçinde oturma alanları, yürüyüş parkuru, kır düğünü alanı, ağaç fidanları, çeşitli bitkiler ve sosyal tesislerin olduğu Botanik Parkı, yaz mevsiminde ziyaretçilere açılması planlanırken, şehir hastanesiyle gündeme geldi.

PARK ARAZİSİ ÜZERİNE ŞEHİR HASTANESİ PLANLANIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeri ve projesi hazır olan 400 yataklı Ordu Devlet Hastanesi yeni inşaatı projesini iptal edilerek, yerine 800 yataklı şehir hastanesi yapılması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ordu Üniversitesi (ODÜ) kampüs alanında yapılması planlanan 76 dönümlük şehir hastanesi arazisi yetersiz bulundu. Bunun üzerine gözler Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Botanik Parkı'na çevrildi. Sağlık Bakanlığı şehir hastanesinin buraya yapılması yönünde talepte bulununca, Botanik Parkı'ndaki üst yapılar da sökülmeye başladı.

HASTANENİN PROJESİ YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, botanik parkının yapılması için 15 milyon TL para harcandığını hatırlatarak, parktaki söküm çalışmalarına tepki gösterdi. Şehir hastanesinin henüz projesinin bile olmadığını iddia eden Seyit Torun, 'Bakanlığa ‘burayla ilgili projeniz var mı, ne kadar kaynak ayırdınız, planlama var mı' diye soruyoruz hiçbir şey yok. Ama bir tara ftanda Botanik Parkı'nı söküyorlar. Muhalefet olarak ne yapıldığını öğrenmekte hakkımız. Kaldı ki yerle ilgili de bütün seçenekler tükenir, gerçekten yer bulunmaz değerlendirilir. Herkes aklına ilk geldiğinde orayı gözüne kestirmesini, göz dikmesini doğru bulmuyoruz. Oraya ciddi bir para harcandı, kimse cebinden para koymadı oraya. Bu devletin, milletin parası harcandı oraya” dedi.

BU KAYNAKLARI BU ŞEKİLDE HEBA ETMEYİN

Sağlık Bakanlığı'nın Ordu'ya yapmayı planladığı şehir hastanesinin projesi ve durumuyla ilgili kendilerine bilgi vermekten kaçındığını, Botanik Park alanına hastane yapımından mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini de vurgulayan Seyit Torun, 'Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi almaya çalıştım alamadım. Ya bizden gizleniyor ya da ortada somut bir şey yok. Bütçesi, projesi, yerle ilgili fizilibite yok. Ordu'ya ne zaman kamu yatırım gündeme gelse, fidanlığa herkes gözünü dikiyor. Bütün seçenekler biter, yer konusunda alternatifler tükenmiş olsa yaparsınız. Bu seçenekler tükenmeden buraya neden yapıyorsunuz. Böyle bir keyfiyet olmaz, lütfen bu yanlıştan dönün, diğer seçenekleri değerlendirin. Bakanlıkta şu anda kimseye bize bilgi belge vermiyor, varsa bize de gönderin biz de bilelim, bunun belgesini istiyoruz. Ortada hiçbir şey yok. O alanda söküm işlemleri devam ediyor, lütfen bu kaynakları bu şekilde heba etmeyin' diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

2 KÜP ALTINLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan 2 yıl önce Botanik Park alanında inşaat çalışması yürütülürken 2 küp altın bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Alanda 16'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tarihi Eskipazar hamamının yanındaki Botanik Park'ta, kazı sırasında işçilerin 2 küp altın bulduğu iddiaları sosyal medya ve yerel medyada gündeme gelmiş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Botanik Park'ta iş makineleri ve işçilerin çalışmaları da vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlenmiş, kentte büyük heyecan yaratmıştı.

DHA