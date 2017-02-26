15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü, kumdan heykelle anlatılacak

ANTALYA'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde, '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Özel Köşesi' oluşturuluyor. Darbe girişiminin anlatılacağı köşenin ana heykeli 7 metre boyunda, 8.2 metre uzunluğunda olacak. Kumdan heykelde bir leopar tankın vatandaş eliyle ezilmesi ile Türk Bayrağı'nın dalgalandırılması canlandırılacak.

Antalya'nın Lara Bölgesi'nde her yıl farklı bir konu ve heykel figürleri ile açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Dünya Harikaları ve Mitler' konusuyla 2017 sezonuna hazırlanıyor. 11'inci kez hazırlanan festival kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle özel bir köşe oluşturulacak. 500 metrekare alan üzerine kurulması planlanan '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Özel Köşesi'nde yapılması kararlaştırılan anıtın kağıt üzerindeki çizimi tamamlandı. Rus heykeltıraşlar Alex Skarednoff ile İrina Alimurzzaun tarafından yapılacak heykel 7 metre boyunda, 8.2 metre uzunluğunda olacak. 200 ton kumun kullanılacağı 15 Temmuz heykelinde gerçeği ile bire bir ebatlara sahip leopar tank yapılacak. Heykelin ana temasını ise tankı tutarak ezen bir vatandaş eli canlandıracak. Aynı şekilde ikinci bir elin Türk bayrağını tutması heykelleştirilecek.

YAPIMINA 1 NİSAN'DA BAŞLANACAK

Heykelin yapımına 1 Nisan'da başlanacağını belirten Festival Direktörü Cem Karaca şunları söyledi:

"Eserde vatanına, milletine, özgürlüğüne, demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıkışı sembolize eden halkın simgesel demir yumruğu anlatılacak. Darbenin adeta simgesi gibi algılanan tanka yukarıdan inerek ezmiş bir sahneyle canlandıracağız. Heykelin yanında özel seslendirme düzeneğiyle darbe gecesi yaşanan olaylardaki ses kayıtları yayınlanacak. Yerli yabancı ziyaretçiler heykeli izlerken, o gecenin ses kayıtlarını da dinleyecek. Heykelin yanındaki led ekranda, darbe gecesinin görüntülerine de yer verilecek."

Heykelin 15 günde tamamlanmasını planladıklarını anlatan Karaca, "Yapım aşamasını merak edenler izleyebilecek. Nisan ayının sonunda heykel tamamlanmış olarak sergide yerini alacak. Festivalimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü özel köşesinin dışında dünya üzerindeki mitolojik kahramanların heykelleri bulunacak" diye konuştu.

DHA