15 Temmuz Derneği CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Temmuz Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 'Kontrollü darbe' ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, 'Kutsal değerlere hakaret', 'Suç delillerini gizleme', 'Suç uydurma', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından dava açılması istendi.

ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

15 Temmuz Derneği üyeleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Dernek Başkanı Tarık Şebik barada bir açıklama yaptı. Gruptakiler açıklamanın ardından hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa götürdü.

DİLEKÇEDEN…

Savcılığa sunulan dilekçede, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Nisan'da genel yayın yönetmenleriyle yaptığı toplantıda ve 5 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında açıklama yaparken, 'Kontrollü darbe' ifadesini kullandığı, bu ifadenin de 'darbe girişiminin devletin bilgisi dahilinde olduğu ve buna rağmen engellemediği' anlamına geldiği belirtildi.

Dilekçede, 'Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirtilen ifadenin kullanılması ile; 15 Temmuz'da yaşanan olaylar basite alınmış, sulandırılmış, oy kaygısıyla seçimlere alet edilmeye çalışılmış ve inancımız gereği kutsal saydığımız şehit ve gazilerimize karşı alenen ve basın yoluyla hakaret suçu işlenmiştir' denilerek Kılıçdaroğlu hakkında kamu davası açılması talep edildi.

DHA