15 Temmuz kahramanından kendisini dinlemeyenlere tepki

DENİZLİ'de, 15 Temmuz kahramanlarının katıldığı 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' adlı program düzenlendi. Kalkışma gecesi yanındaki eşi şehit olan Rukiye Dağ, konuşması sırasında salonu terk edenleri görünce, "Darbe girişiminde yaşananlarla ilgili değil misiniz Çok mu ilgisiz geldi. Tabi bir güldürü programı kadar sizleri güldüremiyoruz, kusura bakmayın" diye konuşması dikkati çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 'Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz' programının 45'incisi, Denizli 15 Temmuz şehitleri Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Vali Yardımcısı Cemalettin Cantürk, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müstakil Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Rasim Arı, İl Müftüsü Mehmet Aşık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Lisenin konferans salonunda yapılan söyleşide, salon doldu. Söyleşi öncesi salonda çalınan şarkılara öğrenciler ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti. Moderatörlürğünü Tahir Sarıkaya'nın yaptığı programa, 15 Temmuz kahramanlarından Danyal Şimşek, Türkan Güder Rukiye Dağ, konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılardan önce sahneye çıkan Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, sahnedeki dev ekrana yansıtılan 15 Temmuz temalı performansı izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Daha sonra konuklara 15 Temmuz darbe girişimini anlatan videoyla konuşmacıların ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatan VTR'ler izletildi.

TANKLARI ELBİSELERİYLE DURDURDULAR

İlk olarak konuşmacılara 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatan Danyal Şimşek, darbe girişimi sırasında kıyafetlerini çıkarıp tankların egzozlarına tıkadıklarını ve bu şekilde tankları kullanılamaz hale getirdiklerini söyledi. Türkiye'nin birlik olması durumunda kimsenin gücünün yetemeyeceğini ifade eden Şimşek, "Bizim başka ülkemiz yok. Suriyeliler Türkiye'ye geldi ama bizi kimse kabul etmez. Bizim başka bir ülkemiz yok. Buradan sonrası toprak" dedi.

PROGRAMI TERK EDEN KATILIMCILARA TEPKİ

15 Temmuz kahramanlarından Rukiye Dağ, yaklaşık 1000 kişilik konferans salonunun dolu olduğu programda sözlerine, "Ben buraya 6 yaşındaki oğlumu Ankara'da 15 Temmuz gecesinde bıraktığım gibi bıraktım. Lütfen anlatacaklarımı dikkatle dinleyin" diyerek başladı. Darbe girişimi sırasında kafası bedeninden koparak şehit olan eşini ve o gece yaşadıklarını anlatan Dağ, o sırada salonu terk edenleri görünce tepki gösterdi. Dağ salondan ayrılanlara, "Darbe girişiminde yaşananlarla ilgili değil misiniz Çok mu ilgisiz geldi. Tabi bir Güldür Güldür Şov kadar sizleri güldüremiyoruz, kusura bakmayın. Ama ben buraya sizin için geldim. Benim eşim zamanının çoğunu arazide bu ülke için kömür aramakla geçirdi. Çocuğuna hasret kaldı, çoğu zaman. Bu ülkeden de çocuğuna hasret bir şekilde gitti. O yüzden beni dinlemenizi istiyorum. Bu benim eşimin şehadet hikayesidir" diye konuştu.

DHA