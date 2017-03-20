15 Temmuz şehidi Varank'ın adı Hakkari'de sınavlara hazırlık merkezine verildi

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ Belediyesi tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Şehit olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr İlhan Varank'ın adı, sınavlara hazırlık çalışma merkezine verildi.

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından, eski Belediye binasının ikinci katında YGS, LYS , KPSS ve TEOG'a girecek öğrencilerin yararlanabileceği bir çalışma merkezi açıldı. Bu çalışma merkezine de 15 Temmuz darbe gecesinde İstanbul'da darbeci askerlerin kurşunuyla şehit olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr İlhan Varank'ın ismi verildi. Haftanın 7 günü sabah saat 08.00 ile akşam 20.00'ye kadar rehber öğretmenlerin gözetiminde 60 öğrencinin bir anda çalışma yapabileceği 5 derslikli çalışma merkezinin açılışına; Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz , Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Vali Toprak, Belediye Başkan vekili Epcim ve Tugay Komutanı Tayanç tarafından açılış kurdelesi kesilen çalışma merkezinin girişine Şehit İlhan Varank'ın ı asıldı, salon da Türk bayrakları ve balonlarla süslendi.

Çalışma merkezindeki sınıfları tek tek gezip öğrencilerle sohbet eden Vali Toprak ve beraberindekiler, öğrencilere hedeflerinin ne olduğunu sordu. Burada bir açıklama yapan Vali Toprak, Şehit Varank adına Hakkari Belediyesi tarafından hizmete açılan merkezde öğrencilerin rahat bir ortamda çalışma imkanı bulacaklarını söyledi. Vali Toprak, "Hakkari'deki gençlerimiz için bu merkezi açan Hakkari Belediye Başkan Vekilimiz Cüneyt Epcim'e teşekkür ediyoruz. İlk aşamada burada 60 öğrencimiz aynı anda ders çalışıp test çözebilecekler, okuyabilecekler, okuma alışkanlığı kazanabilecekler ve başarılı bireyler olacaklar" dedi.

DHA