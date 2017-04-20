15 Temmuz şehidinin 4 yaşındaki kızına göz tedavisi

ANKARA Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na darbe girişimi sırasında yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın, gözlerinde katarakt rahatsızlığı olan 4 yaşındaki kızı Elif Naz Acar, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görecek.

Ege Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, 15 Temmuz tarihindeki hain darbe kalkışması sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın gözlerinde katarakt rahatsızlığı olan kızı Elif Naz Acar'a sahip çıktı. Dedeoğlu, 15 Temmuz şehidi Acar'ın eşi Özgül Acar ile kızı Elif Naz'ı, Rektörlük binasında konuk etti, küçük kıza oyuncak bebek hediye etti.

Prof. Dr. Dedeoğlu, şehit eşi Özgül Acar ile görüşerek öncelikle başsağlığı diledi. Daha sonra Elif'in rahatsızlığı konusunda bilgi alan Prof. Dr. Dedeoğlu, Elif Naz'ın tedavisi için Ege Üniversitesi olarak ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti sırasında minik Elif'in durumuyla bizzat ilgilendiğini ve tedavisinin yapılmasını istediğini hatırlatan Prof. Dr. Dedeoğlu, 'Elif kızımızın gözlerinde doğuştan katarakt rahatsızlığı var. Tedavisinin Ege Üniversitesi Hastanesi bünyesinde yapılması için ne gerekiyorsa yapılacak. O bize şehidimizin emaneti. Güzel gözleri daha berrak görecek, ak elleri kalem tutacak, yazacak Elif Elif diye' dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Dedeoğlu, anne Özgül Acar ile birlikte Elif Naz'ın tedavisine başlanması için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Afrashi tarafından ön muayenesi yapılan Elif Naz Acar'ın tedavi sürecine burada devam edilecek.

DHA