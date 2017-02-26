Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: 15 Temmuz Şehidi'nin adı Cumhurbaşkanın konvoyunda yaşatılıyor

15 Temmuz Şehidi'nin adı Cumhurbaşkanın konvoyunda yaşatılıyor
16:5826 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
15 Temmuz Şehidi'nin adı Cumhurbaşkanın konvoyunda yaşatılıyor
15 Temmuz Şehidi'nin adı Cumhurbaşkanın konvoyunda yaşatılıyor

 

 

 Özgür ALTUNCU Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)   CUMHURBAŞKANLIĞI  İstanbul ekibindeydi. Cumhurbaşkanı'nın konvoyunda motorlu eskortların şefiydi. İstanbul programlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun en önünde o giderdi. 15 Temmuz Darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin karşısına çıktı, kurşunların hedefi oldu. Köprünün adını '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştiren şehitler arasındaydı.

ADI YAŞATILIYOR

Şehit Polis Memuru Kemal Tosun'un adı Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yaşatılıyor. 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı konvoyunda görev almaya başlayan zırhlı polis araçlarından birine Şehit Kemal Tosun adı verildi. Mesai arkadaşlarının Kemal Abisi uzun yıllar görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı konvoyunda bugün adıyla yaşatılıyor.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar