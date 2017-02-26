15 Temmuz Şehidi'nin adı Cumhurbaşkanın konvoyunda yaşatılıyor

Özgür ALTUNCU Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANLIĞI İstanbul ekibindeydi. Cumhurbaşkanı'nın konvoyunda motorlu eskortların şefiydi. İstanbul programlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun en önünde o giderdi. 15 Temmuz Darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin karşısına çıktı, kurşunların hedefi oldu. Köprünün adını '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştiren şehitler arasındaydı.

ADI YAŞATILIYOR

Şehit Polis Memuru Kemal Tosun'un adı Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yaşatılıyor. 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı konvoyunda görev almaya başlayan zırhlı polis araçlarından birine Şehit Kemal Tosun adı verildi. Mesai arkadaşlarının Kemal Abisi uzun yıllar görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı konvoyunda bugün adıyla yaşatılıyor.

DHA