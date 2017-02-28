15 Temmuz'da sela okuyan müezzini dövenler yargıç önüne çıktı

İZMİR'in Narlıdere İlçesi'nde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi sela okuyan Kutlu Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun'u dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların tutuklu yargılanma istemlerini reddeden mahekeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri'nde bulunan duruşma salonunda yapılan davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan Adil C. ve Pınar D. ile cami müezzini Mehmet Kuzgun ile tarafların avukatları katıldı. Önceki duruşmada tutuklu olan Adil C.'nin, avukatının bir üst mahekemeye, 'Dellilerin toplanmış olması, sanığın karartabileceği delilin kalmaması, iddianamede sanığın 'ByLock' kullandığına dair bir iddia bulunmaması, suç vasfının değişme olasılığı nedeniyle yaptığı itiraz üzerine tahliye edildiği belirtildi. Dövülen müezzin Mehmet Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk ise 3 sanığın da kaçabileceklerini bildirerek, tutuklu yargılanmasını istedi. Adil C., bunun üzerine söz alırken şöyle dedi:

"Benim kaçacağım iddia ediliyor. Bir ay önce tahliye oldum. Kaçacak olsam buraya gelmezdim. Daha önce polise kendi isteğimle gidip ifade verdim. Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım."

Diğer sanık Pınar D. ise, "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben 5 vakit namaz kılan, dini vecibelerini yerine getirmeye çalışan birisiyim" diye konuştu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık İlknur C.F.'nin avukatı Çağlayan İnan Şahin ise müvekkilinin Almanya'ya kaçmadığını, yıllardan bu yana orada yaşadığı için gittiğini, yazın Türkiye'ye geleceğini, gerekirse Almanya'da da ifade verebileceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İlknur C.F.'nin yakalama kararının devamına, tutuksuz sanıkların tutuklaması isteminin reddine karar verip, duruşmayı mayıs ayına erteledi.

Duruşma sonrası sanıkların yakınları ile açıklama yapmak isteyen davacı tarafın avukatı Zeki Arıtürk arasında tartışma çıktı. Araya giren polis, tartışmayı daha fazla büyümeden önledi.

DHA