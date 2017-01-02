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Kastamonu Haberi: 15 yaşındaki genç intihar etti

15 yaşındaki genç intihar etti
16:252 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
15 yaşındaki genç intihar etti
15 yaşındaki genç intihar etti

KASTAMONU'nun Taşköprü İlçesi'ne bağlı Şahin Çatı Köyü'nde 15 yaşındaki Gökhan Dere, av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi.
8'nci sınıf öğrencisi Gökhan Dere, sabah saatlerinde evde girdiği bunalım sonucu babasına ait av tüfeğini başına dayayıp ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan aile fertleri 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dere'nin öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Dere'nin cesedi Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dere'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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