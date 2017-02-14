16 yaşındaki genci arkadaşı bıçakladı

KAYSERİ’de, 16 yaşındaki Nuhu A. arkadaşı 17 yaşındaki Erkan B. tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı genç hastanede tedaviye alındı.

Melikgazi İlçesi Taceddinveli Mahallesi Özlem Sitesi’nde meydana gelen olayda, arkadaş oldukları öğrenilen Nuhu A. ve Erkan B. arasında nedeni henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Erkan B. elindeki bıçakla Nuhu A.’yı sol bacağından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nuhu A.'yı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla soruşturma başlattı.

DHA