16 yaşındaki yaralama şüphelisi polise teslim oldu

SAMSUN'da, tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurarak yaraladığı iddia eden 16 yaşındaki E.E., polise giderek teslim geldi.

Olay dün gece İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 47 yaşındaki D.G.'yi, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Kendi imkanıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne giden D.G. tedavi altına alındı. E.E. ise polise giderek teslim oldu. E.E. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

DHA