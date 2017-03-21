164 kiloluk eroin davası sanıklarına 22,5'şar yıl hapis istendi

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda TIR'ın yedek lastikleri içerisinde 164 kilo 242 gram eroin ile yakalanan Orhan Sun ile Murat Çaldir'in yargılanmaları sürüyor. Mahkeme savcısı iki sanık için de 22'şer yıl 6'şar ay hapis cezası istedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 8 Haziran'da kent merkezi girişinde durdurdukları TIR'ın yedek lastikleri içerisine gizlenmiş 320 paket halinde toplam 164 kilo 242 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü Orhan Sun ile yanında oturan Murat Çaldir çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan Orhan Sun ile Murat Çaldir'in yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmaya tutuklu 2 sanık da katıldı. Sanıklar duruşmada mahkeme heyetinden tahliyelerini istedi.

Mahkeme savcısı da mütalaada bulunarak 2 sanığın da 22'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savcının mütalaasına yazılı beyanda bulunacaklarını belirtmeleri üzerine, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

DHA