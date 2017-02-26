17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına 2 tutuklama

TEKİRDAĞ’ın Kapaklı İlçesi’nde 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları öne sürülen E.M. ve Ö.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kapaklı İlçesi’nde oturan ve ismi gizli tutulan 17 yaşındaki kız, kısa bir süre önce evinden kaçtı. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulunurken, genç kız çalışmak için gittiği bir gece kulübünde tanıştığı iki kişinin kendisini fuhuşa zorlandığını iddia ederek Çerkezköy Gazi Polis Merkezi’ne başvurdu. Polis ekiplerince şikayeti alınan genç kızın yapılan incelemesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen genç kız ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kendisini fuhuşa zorladığı öne sürülen E.M. ve Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen E.M. ile Ö.A., yaklaşık 2 saatlik duruşmanın ardından tutuklandı.

Şüpheliler adliyeden çıkarıldıkları sırada kendilerini görüntülemek isteyen basın mensubuna suçsuz olduklarını belirterek, saldırdı. Polis otosuna güçlükle bindirilen 2 şüpheli cezaevine konuldu. Genç kızın kendi isteğiyle birlikte olduğu belirlenen 24 yaşındaki Ö.B. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

17 yaşındaki genç kızın daha önce de birkaç kez evden kaçtığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

DHA