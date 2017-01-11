17 yaşındaki uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

SAMSUN'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan 17 yaşındaki H.G., 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, yaklaşık 3 ay önce Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında H.G.'nin Karşıyaka Lisesi çevresinde uyuşturucu sattığını tespit edip takibe aldı. Takip sırasında H.G. iki kişiye bonzai satarken suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen H.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan H.G., bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme heyeti H.G.'yi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA