18 yaşındaki genç saçına 'evet' yazısını kazıttı

KONYA'da 18 yaşındaki Nihat Erzurum, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi saçına Ak Parti ve MHP logoları ile 'Evet' yazısını kazıtttı.

Bir kafeteryada çalışan Nihat Erzurum, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi düşüncesini ifade etmek için saçına Ak Parti ve MHP logoları ile 'Evet' yazısını kazıttı. Erzurum, "Bu konuda arkadaşlarımdan destek aldım. Ülkem için kendi geleceğim için böyle bir karar verdim. Kafamdaki düşüncemi dışına yansıttım" dedi.

Kuaför Ali İbrahim Yıldız ise, "Arkadaşımız böyle bir düşüncesi olduğunu ifade etti. Ben de onun düşüncelerini saçını verdiğim modelle yansıtmaya çalıştım" dedi.

DHA