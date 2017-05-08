1800 lira ceza yazılan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü intihar etti

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde ehliyetsiz ve kasksız olarak plakası olmayan motosiklet kullandığı için 1800 TL trafik cezası kesildiği öne sürülen 16 yaşındaki Süleyman Acar, kabloyla kendini asarak yaşamına son verdi.

Atakent Mahallesi'nde oturan Süleyman Acar, iddiaya göre, dün plakasız motosikletle gezerken jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan Acar'a 1800 TL ceza yazıldı. Motosiklete de el konulan Süleyman Acar, yaya olarak eve geldi. Evde olmayan annesi Eşe Acar'ı telefonla arayan Süleyman Acar, 1800 TL trafik cezası kesildiğini söyledi. İddiaya göre, bir süre sonra da elektrik kablosuyla kendini astı. Eve gelen baba Abdullah ile anne Eşe Acar oğullarının asılı cesedini bulunca sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Süleyman Acar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA