1965 meşale Bandırma için yandı

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde her yıl 10 Mayıs tarihinde düzenlenen '10.5 Bandırmalılar Günü', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Bandırmaspor taraftar grubu 10.5 Kronikler'in organize ettiği 7'nci '10.5 Bandırmalılar Günü' coşkuyla kutlandı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'ndaki mendirek ve sahil bandında yapılan meşale etkinliğine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Etkinlikte Bandırmaspor'un kuruluş tarihini simgeleyen bin 965 meşale, saat 22.30'da, gemilerden siren sesi ile verilen işaretle birlikte yakıldı.

Körfezi aydınlatan etkinliğin ardından kalabalık, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kutlamaların devam ettiği meydanda Bandırmalılar şarkılar ve marşlar söylerek takımına sahip çıktı.

DHA