1'inci Selçuk Efes Ultra Maratonu yapıldı

İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde, Selçuk Efes Ultra Maratonu'nun 1'incisi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıldönümünde sporcuların şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Uluslararası katılımla gerçekleşen 1'inci Selçuk Efes Ultra Maratonu, bugün farklı yaş kategorilerinde; 10, 20 ve 55 kilometre olmak üzere üç farklı etapta koşuldu. Maraton boyunca sporcular Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Pamucak Sahili, Arvalya, Meryem Ana, Çamlık, Şirince, Selçuk Kalesi ve Yedi Uyuyanlar gibi dünyaya mal olmuş tarihi ve kültürel destinasyonlar içerisinden geçerek İstasyon Meydanı'nda yer alan bitiş noktasına ulaştılar. Maratona katılan ve takım elbise ile koşan iki katılımcı ile engelli sporcu dikkat çekti.

'TARİHİN KALBİNDE KOŞTULAR'

Tarihin kalbinde gerçekleşen bir spor organizasyonunun, tarihin akışını değiştiren 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci Yıldönümü'ne denk gelmesinin hem tarih bilinci, hem de spor adına önemli bir farkındalık sağladığını belirten Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, "Bugün çok önemli bir gün. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz'in 102'nci yıldönümü. Bugün Selçuk Efes Ultra Maratonu'nun birincisini düzenledik. Çok güzel bir müsabaka oldu. Üç kategoride gerçekleşen bu maratona kadınların ağırlıklı olarak katılmasını organizasyonun en güzel detaylarından biri olarak görüyorum. Organizasyon içerisinde 10, 20, 55 kilometrelik üç parkur vardı. Dereceye giren sporcularımıza ödülleri verildi ama ben kentimize gelen bütün sporcuları kutluyorum" dedi.

'EFES AYRI BİR ANLAM KATTI'

'Antik çağın kalbinde koşmaya hazır mısın' sloganıyla 5 ülke ve 26 farklı ilden 600 yetişkin sporcuyu buluşturan maratonun düzenlendiği destinasyon sebebiyle farklı bir anlam kazandığını belirten Başkan Bakıcı, "Burada, Selçuk'ta koşmak çok farklı bir duygudur diye düşünüyorum. Çünkü Efes gibi dünya tarihi için önemli olan bir coğrafyada bir maraton koşmanın hazzı çok büyüktür. Selçuk ve Efes'te tarih boyunca kültür, sanat ve sporla ilgili birçok müsabaka ve etkinlik düzenlendi. Bize düşen görev de kentimizin tarihten gelen misyonu spor, kültür ve sanatla ileriye taşımaktır. Bugün de bu bağlamda 1'inci Selçuk Efes Ultra Maratonu'nu gerçekleştirdik. Bu şekilde kültür, sanat ve sporla ilgili etkinliklerimiz arttırarak Selçukumuzun, Efesimizin en uygun noktada olmasını sağlayacağız" dedi.

Selçuk'un iki yıl önce UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil olmasının kent içerisinde düzenlenen etkinliğe ayrı bir anlam kattığını da sözlerine ekleyen Başkan Bakıcı, "Böylesine önemli bir noktada bu gibi müsabakaların anlamı farklı oluyor. Dolayısıyla buraya katılan sporcuların da bu bilinçle katıldıklarının farkındayız. Ben bir kez daha 1'inci Selçuk Efes Ultra Maratonu'nu birlikte düzenlediğimiz Unlimited Academy'ye ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Selçuk'un adı her zaman böyle etkinliklerle anılacaktır" dedi.

DHA