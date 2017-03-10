2 aylık hamile kadın kalp krizinden öldü

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iki aylık hamile, 27 yaşında Aydan Gökay Çoban, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir sırt ağrısı çeken, 3 yıllık evli Aydan Gökay Çoban, geçen 8 Mart akşamı ilçedeki evlerinde rahatsızlanınca Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiğinde iki aylık hamile kadının kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla duran kalbi tekrar çalıştırılan Çoban, özel Özel Medifema Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Aydan Gökay Çoban, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aydan Gökay Çoban için bugün, cuma namazının ardından Torbalı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Torbalı Belediye Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Karaman, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Ak Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, CHP Torbalı İlçe Başkanı İsmail Uygur ve Çoban'ın yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Çoban'ın cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

DHA