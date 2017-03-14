2 bin 100 yıllık Kibele heykelinin bulunduğu kalede taşocağı tepkisi

ORDU’da arkeolojik kazılar sırasında bulunan 2100 yıllık Kibele Heykeli ile gündeme gelen Kurul Kalesi dibindeki taş ocağı, kentte tepkilere neden oluyor.

Altınordu İlçesi Bayadı Köyü’nde, Kurul Kayalıkları olarak bilinen, kale kalıntılarının olduğu bölgede geçen yıl arkeolojik kazılarda 2100 yıllık Kibele Heykeli bulunması kentte büyük heyecan yarattı. Ziyaretçi akınına uğrayan kaledeki heykel, kaldırılarak müzeye konuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyon TL tahsis ettiği Kurul Kalesi yerleşmesindeki arkeolojik kazıların bu yılda devam edeceği belirtilirken, kalenin alt bölümünde Melet Irmağı üzerinde yer alan, bir firma tarafından işletilen taş ocağı da tepkilere neden oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz Başkanlığı’nda bugün düzenlenen meclis toplantısında, CHP’li meclis üyeleri basında da yer alan konuyu gündeme getirdi. Başkan Enver Yılmaz, basında çıkan haberlere daha önceden de açıklama yaptığını belirterek, "Kurul Kalesi'nin doğal güzelliğiyle ilgili, özellikle Esenyurt bölgesinden bakıldığında gözüken o vahşi kazılan alanla ilgili ben samimi kanaatlerimi televizyonda paylaştım. Biz dahil olmak üzere, bizden önceki yerel yönetimlerde sürecin içinde değil. Beni dün bakanlıktan, işin arkeoloji bölümünden arkadaşlar aradı. Arkeoloji bölümüne ilişkin arkadaşlar, 'Biz bahsedilen alanı SİT alanı dışına çıkarttığımıza dair yazılan yazı doğru değildir, böyle bir şey yok' diyor. Bakanlık da diyor ki 'Kültür Bakanlığı’nın Kurul Kalesi ve çevresindeki tarihi dokuya ilişkin mevcut arazinin bir olumsuzluğuna dair hiçbir resmi bilgi gelmedi' diyor, üniversiteyi kastediyor. Orada çok hoş olmayan görüntü, işin teknik ve fiziki şartları nereye kadar onu doğal olarak kestirecek konumda değiliz" dedi.

Kurul kayalıklarındaki arkeolojik kazıların yaz döneminde devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

DHA