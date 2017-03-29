2 bin 100 yıllık Kibele heykelinin bulunduğu tarihi alana Valilik incelemesi

ORDU Valisi İrfan Balkanlıoğlu, arkeolojik kazılar sırasında bulunan 2 bin 100 yıllık Kibele Heykeli’nin bulunduğu bölgede tarihi alanın incelendiğini, Kurul Kalesi dibindeki taş ocağının da ruhsatlı olduğunu belirterek, "Firmanın tarihi alana zarar verip vermediği inceleniyor" dedi.

Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Bayadı Köyü'nde, Kurul Kayalıkları olarak bilinen Kurul yerleşmesi dibindeki Melet Irmağı üzerinde bir firma tarafından taş ocağı işletiliyor. Geçen yıl bölgede arkeolojik kazılarda 2 bin 100 yıllık Kibele Heykeli bulunmasıyla önemi daha da artan Kurul Kalesi'nde, tarihi alanın korunması istenirken, taş ocağı da çevrecilerin tepkisine neden oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kurul Kalesi'ndeki arkeolojik kazıların devam etmesi için geçen yıl 1 milyon TL ödenek tahsis ederken, çalışmaların bu yılda devam edeceği belirtildi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kurul Kalesi’ndeki tarihi alanın yeniden değerlendirileceğini, basında taş ocağı ile ilgili çıkan haberler üzerine de bölgede inceleme başlatıldığını söyledi. Taş ocağı ile ilgili daha önceden 18 kuruluş tarafından olumlu görüş verildiği, bu kapsamda da firmaya ruhsat verildiği belirtildi. Vali Balkanlıoğlu, Kibele Heykeli'nin bulunduğu tarihi alanın şu ana kadar zarar görmediğini, görmesi durumunda müdahale edileceğini, ayrıca burayla ilgili inceleme başlatıldığını vurgulayarak, "Ben Ordu Valiliği'ne başlamadan önce buraya ruhsat alınmış. Durum Valiliğimiz tarafından incelenmektedir. Tarihi Kurul Kalesi'ne zarar verip vermediği uzmanlarca incelenmektedir. Ancak buraya Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve zamanın Özel İdaresi'nce taş ocağı ruhsatı verilmiş. Zamanın Özel İdaresi’nin açık olduğu dönemde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere İl Özel İdaresi’ne izin verilmiş. Bu izin verilirken de doğal olarak birçok kuruluşun uygun görüşü alınmıştır. Basına çıkan bu haberler üzerine durum Valiliğimizce incelenmektedir" dedi.

FİRMA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan taş ocağı ile ilgili olarak Kırca Mühendislik A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirket tarafından yasal mevzuat kapsamındaki izin ve ruhsatlar doğrultusunda taş ocağının işletildiği belirtilerek, "Taş ocak sahamız hiçbir zaman Kurul Kalesi arkeolojik SİT alanı içinde olmamıştır. Kurul Kalesi'nin de dahil olduğu arkeolojik SİT alan ve sınır derecelerinin irdelenerek kazı başkanı ve bilimsel danışmanlarca hazırlanacak raporların kurula sunulmasına dair, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunun kararı gereğince, Müze Müdürlüğü’ne bağlı 3 uzman arkeolog bilirkişinin raporları ile Kurul Kalesi Kazısı Bilimsel Danışma ve Kazı Başkanının raporlarıyla yüzey araştırmaları ve çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda Kurul Kalesi 1'inci derece arkeolojik SİT alanına ilişkin sınırlar Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2012-554 sayılı kararı ile kesinlik kazanmış olup, taş ocağı sahamızın bilimsel raporlarla tespit edilen bu SİT sınırları dışında olduğu da sabittir. Firmamızın SİT alanının sınırlarının daraltılması konusunda bir talebi olmayıp, alan ve sınır derecelerinin belirlenmesine ilişkin talep ve kararlar Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kuruluna aittir. Taş ocağı ruhsatımızın mahkemece iptal edildiği iddiası da gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.

DHA