2 çocuğun öldüğü koğuş yangınına 62 yıl hapis istemi

ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sevk olmak isteyen çocuk mahkumların koğuşta çıkardığı 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili dava açıldı. Yangından yaralı kurtulan 14 yaşındaki R.K. hakkında 62 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 18 Ocak'ta merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampusu'nda bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden sevk olmak isteyen, R.K., Muhammed Erdoğan (17), Ferhat Kaya (18) ve M.A. (17) koğuşta yangın çıkartmaya karar verdi. Muhammed Erdoğan floresan lambanın için açıp kabloları kullanarak tutuşturduğu kağıtla kapı önüne yığdıkları yatak, battaniye ve kıyafetleri yaktı. Alevlerin yükselmesi üzerine çocuklar yardım isterken cezaevi görevlileri itfaiye yardımıyla yangına müdahale edip çocukları dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Muhammed Erdoğan ile Ferhat Kaya hayatını kaybetti. R.K. ise tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Tedavisinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan R.K. suçlamayı kabul etmeyerek olayı şöyle anlattı:

"Ölen Muhammed Erdoğan 'Yeni bir cezaevi yapılacakmış oraya gitmek istemiyorum. Bu odayı yakalım o zaman sevke gideriz, belki de bizi Ankara'ya sevke gönderirler, ateşi yakınca banyoya geçeriz. Nasıl olsa ateş oraya girmez, ateş söndürülünce bizi önce müşahede odasına götürürler, sabah olduğu gibi bizi sevke gönderirler' diyerek odayı yakmayı teklif etti. Ben ve C.Y. kabul etmedik. Muhammed Erdoğan, Ferhat Kaya ve M.A. yatakları kapının önüne yığdı. Muhammed, tavanda bulunan floresana ait elektrik kablolarıyla ellerindeki kağıdı tutuşturdu onunla da yatakları yaktı. Alevler tavana kadar yükselince söndürmeye çalıştık. Başaramayınca banyoya gittik. Bayılmışım gözümü hastanede açtım" diye savunma yaptı.

PERSONELİN İHMALİ YOK

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Bilirkişi raporuna göre kamu personelinin herhangi bir ihmalinin bulunmadığını belirten savcı, itfaiye raporuna göre yangının tavan aydınlatılmasına müdahale edilmesi sonucu yangının çıktığını kaydetti. Savcı, R.K. hakkında 2 kişinin olası kasıtla ölümüne neden olma, 2 kişiyi olası kasıtla yaralama ve mala zarar verme suçlarından 62 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Savcı, ayrıca R.K.'nın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle cezasında indirim yapılmasını istedi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA