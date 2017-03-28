2 çocuklu aile evsiz kaldı

AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde, oturdukları tek katlı müstakil evin yeni bina yapımı için müteahhite verilmesi üzerine dışarıda kalan 2 çocuklu aile, 5 günden beri harabe bir yapıda barınmaya çalışıyor.

Aydın'da inşaatlarda işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Ümit Tekdemir, 3 ay önce safra kesesindeki taş nedeniyle iş yapamaz hale geldi. 1 ay önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne yatıp 11 gün tedavi gören ve sağlık güvencesi olmayan Tekdemir, 2 bin 300 liralık tedavi ücretini ödeyemedi. Doktorların ameliyatı şart koşmasına rağmen Tekdemir tedavisini sürdüremedi. Karşılaştıkları sıkıntıyı anlatan Ümit Tekdemir, şöyle konuştu:

"Kaldığımız ev bina yapılması için müteahhite verildi. Oradan başka bir eve geçtik. O evde kısa bir süre sonra yine müteahhite verilince sokakta kaldık. Başımızı sokacak bir eve bulamadık. Çareyi bu eski harabe evde bulduk. Cuma gününden beri burada ailemle birlikte yaşamaya çalışıyorum. Ameliyat olmam gerekiyor. Eğer ameliyat olmazsam ölüm riski var. Bu nedenle inşatlarda çalışmıyorum. Bisiklette akşamları hurda toplayıp satarak, geçimimizi sağlamaya çalışıyorum. Ev bulsak bile kirasını ödeyecek paramız yok. Daha önce oturduğumuz ilçe olan Köşk'te Kaymakamlık bize 400 TL kira yardımında bulundu. Ama bir defaya mahsustu bu para. Zaten 400 TL'ye burada ev bulmak da çok zor. Gördüğünüz gibi sığındığımız bu yerde yaşamaya çalışıyoruz."

Eğitimsiz olduğunu söyleyen Tekdemir, bu nedenle yeşilkart başvurusu da yapamadığını öne sürdü.

"SURİYELİLER'E VAR AMA BİZE YOK"

Eşini kaybetmekten çok korktuğunu belirten Tekdemir'in resmi nikahsız birlikte yaşadığı 40 yaşındaki Nazife Aydın ise, "Eşim rahatsız, ameliyat olması gerekiyor. Eğer ameliyat olmazsa ölüm riski var. Onun yaşamasını istiyorum. Eğer ona bir şey olursa çocuklarım ortada kalacak. Oğlum da bu süreçte okula gidemez oldu. Başımızı sokacak bir ev ile eşimin sağlığına kavuşmasını istiyorum. Suriyelilere sahip çıkıyorlar da bizi görmüyorlar mı Bize de yardım etsinler. Hangi anne baba çocuklarını böyle bir yerde yetiştirmek ister Ne olur büyüklerimden bize yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

Nazife Aydın, ölen ilk eşinden olan oğlu 13 yaşındaki Mehmet Aydın ve Tekdemir ile birlikteliğinden dünyaya gelen 8 aylık kızı Nur Tekdemir ile harabe evde yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

DHA