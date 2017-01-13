2 eski emniyet müdür yardımcısına FETÖ gözaltısı

KÜTAHYA Emniyet eski Müdür Yardımcıları Seyit Özden Kutup ile Mehmet Paköz, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Seyit Özden Kutup, Aydın'ın Söke İlçesi'nde, Mehmet Paköz ise Eskişehir'de gözaltına alındı. Bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen iki şüphelinin, sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecekleri belirtildi.

DHA