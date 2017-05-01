Adana Haberi: 2 kardeşi ile eşlerini öldüren zanlı: Söylenecek bir şey yok (3)

2 kardeşi ile eşlerini öldüren zanlı: Söylenecek bir şey yok (3)

FURKAN, BABASINI KORUMAK İSTERKEN VURULMUŞ

Amcası tarafından öldürülen babası Mustafa Albayrak ile amcası Ahmet Albayrak'ın Ceyhan İlçesi Dokuztekne Mahallesi Mezarlığı'ndaki cenaze törenine olayda yaralandığı için bir akrabasının kucağında getirilen 9 yaşındaki F. A. gözyaşı döktü. Ceyhan'ın Sarımazı Mahallesi'nde defnedilen annesi Gülsüm'ün cenazesine de daha sonra götürüleceği belirtilen F.A., olayın nasıl meydana geldiğini de anlattı. Sağ ayağından yaralanan çocuk olay sırasında evde olduğunu, su sayacının değiştirileceğini, babasının da değiştirilmesini istemediğini söyledi. Bu yüzden amcasının tabancasını çıkartıp ateş ettiğini belirten F.A., 'Babam vuruluyordu, ben 'vurma' diye babamın önüne geçtim. Beni de vurdu. Kurşun ayağıma girip çıkmış' dedi.

DHA