2 kişinin yaralandığı ev sahibi kiracı kavgasında sarkıntılık iddiası

ADANA'da dün gece 23 yaşındaki Pınar E. ile 48 yaşındaki Fevzi G.'nin ateşlenen pompalı tüfekle vurularak yaralanmasıyla sonuçlanan ev sahibi- kiracı kavgasının, sarkıntılıktan çıktığı iddia edildi.

Olay, dün saat 21.00'da merkez Yüreğir İlçesi Başak Mahallesi 964 Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi 21 yaşındaki Ali K. ile kiracıları Pınar E. arasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmaya Pınar E.'nin yanındaki Fevzi G. ile eşi Hatice de katıldı. Daha sonra da telefonla 23 yaşındaki Kazım U.'yu çağırdılar. 2 arkadaşıyla birlikte gelen Kazım U. da tartışma kavgaya dönüşünce, otomobilinden iddiaya göre pompalı tüfek alıp havaya ateş etti. Orada bulunanlar elindeki silahı almak isteyince, tüfek peş peşe ateş aldı. Pınar E. omuzuna ve sırtına, Fevzi G. ise boynunun sol tarafına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışan Kazım U. ve arkadaşı 27 yaşındaki Hacı T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler tarafından yakalandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Pınar E. ve Fevzi G.'nin tedavisi sürüyor.

Yaralılardan Pınar E., polise verdiği ifadesinde, "Yaklaşık 1.5 yıldan beri Ali K.'nin ailesine ait evde oturuyordum. Bir süreden beri Ali bana sarkıntılık ediyordu. Akşam saatlerinde arkadaşım Mahsibe U. ile oturuyorduk, Ali yine kapıma dayandı. Aramızda tartışma çıktı, Fevzi G. ile eşi Hatice de Ali'nin yanındaydı. Biz kavga ederken, Mahsibe telefonla kardeşi Kazım U.'yu çağırdı. Kazım da iki arkadaşı ile birlikte geldi. Tartışma kavgaya dönüştü, Kazım arabadan pompalı tüfeği çıkarıp havaya ateş etti. Orada bulunanlar elindeki silahı almak isteyince, tüfek peş peşe ateş aldı. Ama tetiğe kimin bastığını görmedim" diye ifade verdi.

Pınar E.'nin ifadesi üzerine, çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, genç kıza sarkıntılık eden Ali K. ile kavgaya karıştığı belirlenen Kazım U. ve Hacı T.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan ve genç kıza sarkıntılık ettiği iddiasını kabul etmeyen Ali K., "Evden çıkmasını istiyorduk. Aramızda tartışma çıktı, Pınar'ın yakınları pompalı tüfekle sokağa gelip ateş açtı. Bu sırada arbede çıktı, tüfek ateş aldı" diye savunma yaptı.

Silahın kaza sonucu ateş aldığını ileri süren Kazım U., "Kız kardeşim telefon açtı, saldırıya uğradıklarını söyledi. Ben de Hacı ile birlikte mahalleye gittim. Baktım ki toplanmış, Pınar ile Mahsibe'ye saldırıyorlar, dağılmaları için havaya ateş açtım. Bu sırada mahalleden bir genç üzerime bıçakla saldırdı. Arbede çıktı, tüfeğe sarıldılar, ama kimin tuttuğunu bilmiyorum. Ateş aldı, Pınar ile Fevzi vuruldu" diye ifade verdi.

Sorguları tamamlanan zanlılar, bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi.

DHA