2 metrekarelik kulübede ayakkabı boyacılığı yapıyor

VAN'ın Başkale İlçesinde 'Cilalı İbo' lakaplı 42 yaşındaki Yavuz Kızılaltun, ayakkabı boyacılığı yaparak 7 kişilik ailesinin geçimini sağlıyor.

Başkale İlçesi Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yaşayan Yavuz Kızılaltun, Sanat Sokak'ta 2 metrekarelik bir kulübede ayakkabı boyacılığı yapıyor. Kızılaltun günlük 20 ile 25 lira kazanıyor. Kazandığı parayla 7 kişilik ailesine bakan Kızılaltun'un ilk ve ortaokula giden 4 çocuğu bulunuyor. Kızılaltun'u ilçe halkı da Türk sinemasının önemli karakterlerinden biri olan 'Cilalı İbo' lakabıyla tanıyor.

Hayattaki tek isteğinin çocuklarının üniversite okuması olduğunu söyleyen Yavuz Kızılaltun "10 yıldır bu küçük alanda ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Günlük 20 ile 25 lira arasında para kazanıyorum. Ailemi geçindirmek için bu işi yapmaya mecburum. Çalışmak ayıp değil işimi severek yapıyorum ama çocuklarım okula gittiği için maddi sıkıntılarım var. Çocuklarımın iyi eğitim alması için elimden geleni yapmama rağmen yine de olmuyor. Çocuklarımın eğitimi için yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

DHA