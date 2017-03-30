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Kocaeli Haberi: 2 yıldır aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

2 yıldır aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
17:4030 Mart 2017
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2 yıldır aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
2 yıldır aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

KOCAELİ'de, 15 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 45 yıl hapis cezası alan 2 yıldır aranan 46 yaşındaki Halim S. polisin operasyonu ile yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları olmak üzere 15 ayrı suçtan 45 yıl hapis cezasıyla aranan Halim S.'nin Başiskele İlçesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Polis, sabah düzenlediği operasyonla Halim S.'yi gözaltına aldı. Hakkında Kocaeli Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 15 ayrı suçtan toplam 45 yıl cezası bulunan, 2 yıldır aranan Halim S. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Halim S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

DHA

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