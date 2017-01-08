20 yıl sonra gelen kar 400 bin zeytin ağacına zarar verdi

MERSİN'in Mut İlçesi'ne 20 yıl aradan sonra ilk kez düşen kar, 400 bin zeytin ağacına zarar verdi.

Kara alışık olmayan ilçede etkisini sürdüren yağış, yoğun kar birikintileri oluşturdu. Özellikle zeytin ağaçlarının dalları, karın ağırlığını kaldıramayınca kırıldı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Ablaş, 16 bin metrekarede yaklaşık 400 bin adet zeytin ağacının zarar gördüğünü açıkladı. Dikili 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu ilçede yaşanan durum, çiftçileri kara kara düşündürürken, 4 gün süren yoğun kar yağışı sonunda bahçelerine giden çiftçiler kötü bir manzara ile karşılaştı. Karların biriktiği dalların kırıldığını gören üreticiler, 20 yıl sonra gelen kar sevincini yaşayamadı. İlçe genelinde aynı sorunla karşılaşan üreticilerin talepleri üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri kardan zarar gören bahçelerin tespitine başladı. Yaşanan zarar nedeniyle önümüzdeki 2 yılın hasadında düşüklük yaşanacağı öngörülüyor.

DHA