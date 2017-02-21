İstanbul Haberi: 2016’da 25 bin futbol sahası genişliğinde inşaat yapıldı 2016’da 25 bin futbol sahası genişliğinde inşaat yapıldı Son Dakika Haberi







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2016’da 25 bin futbol sahası genişliğinde inşaat yapıldı – Türkiye genelinde toplam 202 milyon 232 bin metrekare inşaat yapılırken bu inşaatların metrekare olarak yaklaşık 25 bin futbol sahasına eşit olduğu ve toplam tutarının 184 milyar 172 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yapı ruhsatlarına ilişkin verilerine göre 2016 yılında belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının bir önceki yıla göre;

bina sayısı yüzde 5.5

– yüzölçümü yüzde 7.3

– değeri yüzde 15.4

– daire sayısı yüzde 10.6 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların

– toplam yüzölçümü 2016 yılında 202 milyon 321 bin metrekare iken bunun

– 112.8 milyon metrekaresi konut,

– 48.2 milyon metrekaresi konut dışı

– 41.3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

İnşaatların toplam yüzölçümü, tanesi 80 bin metrekareden 25 bin 200 futbol sahası büyüklüğüne ulaşıyor.

İstatistikte Kullanma amacına göre 150.9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 11.5 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 169.9 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 29 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 3.4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi.

Daire sayısına göre ise;

– toplam 986 bin 119 dairenin

– 908 bin 687’si özel sektör

– 64 bin 604’ü devlet sektörü

– 12 bin 828’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapılar

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2016 yılında bir önceki yıla göre;

– bina sayısı yüzde 0.3

– yüzölçümü yüzde 5.1

– değeri yüzde 14.2

– daire sayısı yüzde 2.5 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 2016 yılında 150.3 milyon metrekare iken, bunun;

– 86.1 milyon metrekaresi konut

– 36 milyon metrekaresi konut dışı

– 28.2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 110.4 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 8.7 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 130.1 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 16.2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 3.9 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi.

Daire sayısına göre ise;

– toplam 750 bin 336 dairenin

– 683 bin 642’si özel sektör

– 47 bin 612’si devlet sektörü

– 19 bin 82’si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

(Tablo)

DHA