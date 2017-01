2016’da 'Yılın Banka Markası' Akbank

The ONE Awards’da, Halk Jürisi’nin değerlendirmesi ile Akbank, "Bankacılık Sektörü Yılın En Başarılı Markaları" kategorisinde birinci oldu.

Yenilikçi ürün ve hizmetlerinin yanında, dijital bankacılıkta öne çıkan uygulamaları ve geniş kitlelere ulaşan sosyal sorumluluk çalışmaları ile 2016 yılında pek çok ödül alan Akbank, Marketing Türkiye’nin Akademetre işbirliğiyle Türkiye Halk Jürisini temsil eden 12 ilde gerçekleştirdiği araştırmaya göre bankacılık sektöründe "Yılın En Başarılı Markası" seçildi.

Türkiye’ye değer katmak için yıllardır gönülden çalıştıklarının altını çizen Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, "Gözbebeğimiz markamıza kurulduğumuz günden bu yana aralıksız olarak yatırım yapıyoruz; kurulduğumuz gün attığımız sağlam temellerin üzerine sürekli yeni değerler koyuyor, markamıza değer katıyoruz" dedi ve ekledi:

"Akbank markası, güçlü finansal verilerimizin yanında bankamızın gücünü en iyi yansıtan, bize rekabet avantajı sağlayan en önemli göstergelerden. Özellikle teknolojiye ve insan kaynağımıza her yıl yaptığımız yatırımlar, müşteri odaklılık üzerine inşa ettiğimiz vizyonumuzu ve markamızı destekliyor."

Bankacılığın güvene dayalı bir sektör olduğunun alltını çizen Göllü, "Güçlü markamız, müşterilerimizin ve hissedarlarımızın bize olan güveninin göstergesi. Bu güveni korumak ve yükseltmek için tüm Akbanklılar olarak özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Markamızın geldiği bu başarılı nokta, markamıza dokunan tüm Akbanklılar ve iş ortaklarımızın emeğinin sonucu" dedi.

(lı)