İstanbul Haberi: 2017 ilk üç ayında 35,5 milyon yolcu ve 139 bin uçak trafiği

2017 ilk üç ayında 35,5 milyon yolcu ve 139 bin uçak trafiği

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı ilk üç ayında Türkiye genelinde toplam 35 milyon 494 bin yolcuya hizmet verildiğini ve sadece Mart ayında ise tüm havalimanlarından 12 milyon 902 bin 934 yolcu geçtiğini açıkladı.

DHMİ'nin açıklamasında 2017 yılının ilk üç ayında toplam 35 milyon 494 bin yolcuya hizmet verildiğini belirterek şöyle denildi:

“Mart ayında yolcuya verilen hizmet sayısı iç hatlarda 8 milyon 216 bin 681, dış hatlarda ise 4 milyon 647 bin 138 oldu. Direkt transit yolcu sayısı ile birlikte yolcu sayısı Mart ayında 12 milyon 902 bin 934 oldu.

Mart ayında havalimanlarının uçak trafiği ise, iç hatlarda 70 bin 818, dış hatlarda ise 37bin 429 olarak gerçekleşti. Üstgeçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi Mart ayında da devam etti. 30 bin 727üst geçiş oldu. Üst geçiş ile birlikte Mart ayında hizmet verilen toplam uçak sayısı 138 bin 974 oldu.

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Mart ayı itibarıyla iç hatlarda 58 bin 635ton, dış hatlarda 176 bin 970ton, toplamda ise 235bin 605 tona ulaştı.

ÜÇ AYLIK RAKKAMLAR

DHMİ yaptığı açıklamada son üç toplam istatistik rakamlarını da şöyle açıkladı:

“2017 Yılı Mart Sonu (3 Aylık) gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) 385 bin 734, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) 35 milyon 494bin 333, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 640 bin 686 ton oldu.”

DHA