2017 Oscar Ödülleri dağıtıldı (2)

2017 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.

En iyi film ödülü: Moonlight

En iyi yönetmen ödülü: La La Land filmiyle Damien Chazelle

En iyi erkek oyuncu ödülü: Manchester By The Sea ile Casey Affleck

En iyi kadın ödülünü La La Land'deki rolüyle Emma Stone

En iyi orijinal senaryo: Manchester by the Sea

En iyi uyarlama senaryo: Moonlight

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Moonlight

En İyi Yabancı Film: The Salesman, İran

En İyi Belgesel: O.J: Made in America

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad

En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them

En İyi Ses Kurgusu: Arrival

En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper

En İyi Animasyon Filmi: Zootopia

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land

En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book

En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets

En İyi Kısa Film: Sing

En İyi Orjinal Şarkı: City Of Stars, La La Land

En İyi Film Müziği: La La Land

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land

DHA