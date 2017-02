2018'de yapılacak 12'nci Gelinlik Fuarı'nın yüzde 95'i şimdiden doldu

EGE Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Atınç Abay, Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı If Wedding'in başarılı geçtiğini, fuar devam ederken önümüzdeki yıl için yapılan stant sözleşmeleriyle yüzde 95 doluluğa ulaşıldığını belirtti.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanlığı'na yönetimi geçen ay düzenlenen genel kurulda seçilen Atınç Abay, Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı If Wedding ile ilgili bilgi verdi. Dernek binasında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Abay, If Wedding 11'inci İzmir Gelinlik Fuarı'nın beklentileri karşıladığını söyledi. Abay, "Toplam 20 bin metrekarelik bir alandaki bu fuara 227 firma katılıp stant açtı. Son rakamlara göre fuarı 23 bin kişi gezmiş durumda. Önümüzdeki haftadan itibaren yine Ocak 2018'de yapılacak 12'nci If Wedding Fuarı'nın çalışmalarına başlayacağız" dedi. Ziyaretçi sayısının çokluğundan çok fuar süresince yapılan ticaretin hacminin önemli olduğunu söyleyen Abay, firmalar cirolarını açıklaması da, fuar devam ederken önümüzdeki yıl yapılacak fuarda kiralanacak stantlar için yüzde 95 oranında sözleşme imzalandığını, bunun da fuarın başarısının göstergesi olduğunu söyledi.

ARAPLARDAN YOĞUN İLGİ

Bu yıl 27 yabancı ülkeden fuara katılım olduğunu belirten Abay, "Dünyadaki ikinci fuar olan If Wedding'in İzmir'de düzenlenmesi, Türkiye gelinlik pazarının yüzde 70'inin İzmir'den çıkmasında önemli paya sahip. ABD'den bile 2 firma ürünlerini tanıtmaya geldi. Özellikle Arap Yarımadası'ndan da yoğun ziyaretçi oldu. Tesettüre yönelik gelinlik ve koleksiyon satılması nedeniyle yoğun ilgi görüyor" dedi.

DHA