21. aydın Doğan Ödülü Neş'e Erdok'a verildi

AYDIN Doğan Vakfı tarafından, kültür, sanat, edebiyat ve bilim eserlerini, yaratıcılarının kişiliğinde ödüllendirmek amacıyla verilen 'Aydın Doğan Ödülü'ne, bu yıl ressam Profesör Neş'e Erdok layık görüldü. Neş'e Erdok törende yaptığı konuşmada, “Ressamlar çok konuşmaya alışık değildir. Bizim sanatımız sessiz bir sanat. Sesini duymak için ya müzelere gidilecek ya sergilere gidilecek yahutta resim severlerin evlerinde görülecek resimler. Bu ödül bana hayatımın son döneminde gelen çok güzel ve anlamlı bir ödül' dedi.

BU YILKİ KATEGORİ 'RESİM'

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü'nün bu yılki kategorisi, 'resim' olarak belirlendi. Toplumun kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen Aydın Doğan Ödülü'nün bu yıl, figüratif anlatımıyla Türk çağdaş resim sanatının öncüleri arasında yer alan Neş'e Erdok'a verildiği açıklanmıştı.

Ödül töreni Hilton Oteli Ballroom Salonu'nda yapıldı. Gözde Atasoy'un sunuculuğunu yaptığı geceye, Aydın Doğan Vakfı (ADV) Kurucusu ve Onursal Başkanı ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eşi Sema Doğan, Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkan Vekili Yağmur Şatana, BluTV kurucusu ve Ceo'su Aydın Doğan Yalçındağ, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Eski Bakanlardan Hüsamettin Özkan, Namık Kemal Zeybek ve Cavit Kavak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Ozan Sağdıç, Doğan Hızlan, Bedri Baykam, Erol Evgin, Altan Öymen, Fatih Çekirge, Akif Beki, Murat Yetkin, Volkan Vural, Orhan Birgit, Ferhat Boratav'ın da bulunduğu medya, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Kokteylin ardından devam eden yemekli gecede konuklara Gamze Erengönül (keman) ve Melin Molla (Piyanist) mini bir konser verdi. Gecede, Aydın Doğan Vakfı ve Ödülü'nün 21. Yılını tanıtan kısa bir film gösterildi.



ANADOLU İNSANININ HÜZÜNLÜ FİZYONOMİSİNİ KENTE GETİRDİ

Daha sonra törenin açılışında konuşan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, 'Resim dünyamızda öncü rol oynayan sevgili Neş'e Erdok'a Aydın Doğan Ödülü'nü veriyoruz. Neş'e Erdok, Cumhuriyet sonrasında kadın ressamlar damarını güçlendiren onu biçimi ve içeriği ile çağdaş ve modern bir düzeye taşıyan onsuz resim tarihini yazamayacağımız bir sanatçıdır. O Anadolu insanının hüzünlü fizyonomisini kente getirdi. Gerçekçiliği yeniden tanımladı. Neş'e Erdok'un resimlerinin konusu insandır. Her gün karşılaştığımız satıcılar, çocuklar, serseriler, hastalar, sakatlar, toplumun yoksul ve alt kesimlerinden gördüğümüz insanlar. İnsanlığın halleri, onun sanatının eksenidir. Çağdaş Türkiye uygarlığı denince hiç kuşkusuz akla gelecekler arasında Neş'e Erdok da vardır. Çünkü Türkiye onun eserleriyle 'İnsanlığın uygarlık yolculuğunda bende varım. İşte bu da benim katkım' demiştir.' dedi.



“GENÇLERE IŞIK TUTMUŞ BİR EĞİTMENDİR'

Boyner, Neş'e Erdok'un yaptığı resimlerle ülkemizin sanat tarihine adını yazdırdığını belirterek, “Bir kişilik olmanın yanında hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarıyla gençlere ışık tutmuş bir eğitmendir. Türkiye'de resim sanatının tarihi maalesef çok gerilere gitmiyor. Çoğu askeriyeden yetişmiş değerli Osmanlı ressamlarımızı bir kenara koyarsak resim sanatı esas itibariyle cumhuriyetimizin değeridir. Cumhuriyetimizin açtığı bu yol kısa zamanda ürünleri vermiş, bugün pek çok Türk ressamı ulusal sınırların dışına çıkarak eserlerini dünyanın önemli müzelerinde sergilemiştir, önemli sanat akademilerinde yer almıştır. Ülkemizde de sayıları artan müzeler ve sanat galerileri ressamlarımızın geniş kesimlerce tanınmasının önünü açmıştır. Aydın Doğan Vakfı olarak bu yılki ödülümüzün konusunu belirlerken resim sanatını gündeme getirmek yaratıcılığı görünür kılmak ve gelecek kuşakları özendirmek istedik. Neş'e Erdok'un şahsında ve kişiliğinde rol modelimizi bulduk' şeklinde konuştu.



BOYNER'DEN DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Boyner, sözlerine şöyle devam etti: “Neş'e hanımdan da izin isteyerek bir teşekkür borcum var. Onu da yapmak istiyorum. Bu akşam aramızda çok önem verdiğimiz 'Baba Beni Okula Gönder' seferberliğine resimleriyle destek vermiş sanatçılarımız da var. Sanatçı duyarlılığı ile bizleri yalnız bırakmadılar, en önemlisi kızlarımızı yalnız bırakmadılar. Onların destekleri sayesinde yüzlerce kızlarımıza burs verebildik, yurtlar yapabildik. Onları da bu vesileyle saygıyla selamlıyor, kalpten teşekkür ediyorum.'



“SANATI ÖZGÜR KILMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Boyner, “Şuna samimiyetle inanıyorum ki toplumlar kültürel değerlerine sahip çıktıları, sanatın gelişiminin önünü açtıkları sürece ilerleyebilirler. Sanat, bireyin özgür ifadesini ve özgür düşünebilmesini sağlayan en önemli araçtır. Hayallerinin peşinde koşan bir gençlik arzuluyorsak sanatı özgür kılmaktan başka çaremiz yok. Daha güzel, daha eşitlikçi daha toleransı, daha kapsayıcı, daha barış içinde bir dünyanın yolları ancak sanatla döşenir. Neş'e Erdok resim yapmak için yaşadım diyecek kadar kendini sanata vermiş bir sanatçımızdır. Aydın Doğan Vakfı'nın 21. ödülünü kendisine veriyor olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz.'



“HERHALDE KOLAYDIR DİYE DÜŞÜNDÜLER RESİM TAHSİLİNİ'

Boyner'in konuşmasının ardından Neş'e Erdok'un sanat yaşamını anlatan kısa film gösterildi. Erdok kısa filmdeki röportajında resme nasıl başladığını şu sözlerle anlattı. Erdok, Erzincan Ortaokulu'nda Güzel Sanatlar Akademisi mezunu bir resim öğretmeni olması olduğunu ifade ederek. “İlk defa o benim resim yapabileceğimi fark etti. Birde ağabeyim resimle ilgiliydi. Ben omzunun üstünde ben onu seyrederdim resim yaparken. Ailem istemedi fakat ben liseyi bitirince çok ağır tifo geçirdim. Ağır bir hastalık geçirdim. Herhalde kolaydır diye düşündüler resim tahsilini yorulmasın oraya gitsin diye kabul ettiler. '



“FRANSA'YA GİTTİĞİMDE BİR BAKTIM SANKİ KİMSE ÖLMÜYOR'

Erdok, “ Gençliğimde öğrenciliğimde Kadıköy'de Osmanağa Camii vardır. Ben her gün bir cenaze görürdüm okula giderken sonra gece rüyama girerdi. Gençtim hem üzülürdüm, hem sıkılırdım. Sonra burslu olarak Fransa'ya gittiğimde bir baktım sanki kimse ölmüyor orada. Yani göstermiyorlar çok fazla orada rahatladım. Aslında yaşam daha önemli galiba o ülkelerde.'



“VAPURDA GENELDE ÇAY SATILAN BÜFE TARAFINDA OTURURDUM'

Erdok, “Benim resimlerin biraz bir çeşit günce gibi görebilirsin hayatımda doğrudan ilişkili resimler. Görmüş olmam gerekiyor yani sadece hayal etmek değil. Kadıköy'den bindiğim vapurda genelde çay satılan büfe tarafında otururdum. Çünkü orası çok hareketlidir çok çeşitli insanlar çay, simit alır, orada konuşmalar olur. Hareketli bir kısmıdır vapurun.'



“KENDİMİN OLMADIĞI BİR RESME DE KEDİ OLARAK GİRERİM'

Erdok, “Çok güzel insanlar girmedi resimlerime, çok hali vakti yerinde insanlar da girmedi. Beni sembolize eder yani, kendimi kedi olarak koyarım resmin içine. İçinde hiç kendimin olmadığı bir resme de kedi olarak girerim. Şimdi ben mesela iki aydır resim yapmadım. Kendimi yok farz ediyorum. Öyle yani çok ilişkili hayatımla varoluş nedenim evet (gözleri dolarak) Tabii ki belli bir dönem gelecek yapamayacağız yani hastalık olacak şu olacak bu olacak yapamayacağız ama yapamadığım zaman rahatsızım, yani varoluş nedeni.' şeklinde anlattı.



ERDOK ÖDÜLÜNÜ AYDIN DOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

Daha sonra Aydın Doğan Vakfı (ADV) Kurucusu ve Onursal Başkanı ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Neş'e Erdok'a 50 bin lira para ödülü ve heykelciğini takdim etti.



“HAYATIMIN SON DÖNEMİNDE GELEN ÇOK GÜZEL VE ANLAMLI BİR ÖDÜL'

Ödülü aldıktan sonra konuşan Neş'e Erdok, “Ressamlar çok konuşmaya alışık değildir. Bizim sanatımız sessiz bir sanat. Sesini duymak için ya müzelere gidilecek ya sergilere gidilecek yahutta resim severlerin evlerinde görülecek resimler. Bu ödül bana hayatımın son döneminde gelen çok güzel ve anlamlı bir ödül bunun için Aydın Doğan Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Seçici kurula çok teşekkür ediyorum onur duydum.' dedi.

Aydın Doğan Ödülü, Vakfın kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına düzenlenmekte, ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor.

NEŞ'E ERDOK KİMDİR

Üsküdar, İstanbul doğumlu olan Neş'e Erdok, 1963 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Neşet Günal Atölyesi`nden mezun oldu. 1964-1966 yıllarında Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Resim ve Heykel Sergilerine katıldı. 1965-66 yıllarında Madrid'te Escuela Central de Idiomas'ta ve Escuela Diplomatica'da İspanyol Dili, Edabiyatı, Uygarlığı ve Sanat Tarihi üzerine çalışmalar yaptı. 1967 yılında “Yabancı Memleketlerde Resim Öğrenimi' yaptırılmak üzere açılan yarışmayı kazanarak Fransa'ya gitti. 1969 yılında Paris Cinema Studio 28'de gerçekleştirilen Atelier Chaplain Midy sergisine; 1970 yılında Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Ateliers D'Arts Plastiques, Galerie d'Orly, Aeroport Paris sergilerine katıldı. Aynı yıl İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde asistan adaylığına atandı ve Neşet Günal Atölyesi'nde görevlendirildi. 1972'de İstanbul'a dönen Erdok, 1973 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi “90. Yıl Öğretim Üyeleri Sergisi'ne katıldı. 1974 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde ilk kişisel sergisini Paris'te yaptığı resimlerle açtı. 1975'te özel galerilerle ilk çalışmalara başladı, 1978 yılında ise eserleri yurt dışına ilk kez sergilenmeye başladı. 1979'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenen “Yeni Eğilimler Sergisi'ne katılarak Başarı Ödülü kazandı. Bir yıl sonra XIV. DYO Resim Sergisine katılarak mansiyon aldı ve “Yurtta Sulh Cihanda Sulh' başlığı ile Vakko tarafından gerçekleştirilen resim yarışmasında büyük ödülü kazandı. 1980 yılında Profesörler Kurulunca Resim Atölyeleri Kürsüsü'ne “Eylemli Doçent' ve 1990 yılında Profesör olarak atandığı Mimar Sinan Üniversitesi'nde 1990-2008 yılları arasında Resim Bölümü'nde Resim Atölyesi öğretim üyesi olarak çalıştı. Ankara Resim Heykel Müzesi'nde düzenlenen Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 50. yıldönümü dolayısıyla Türk kadın sanatçıların eserlerinden oluşan sergiye ve “Çağlar Boyu Anadolu'da Kadın' sergileri kapsamındaki “Cumhuriyetten Günümüze Kadın Sanatçılar' sergisine katıldı. Jean Rudel'in “Technique de la Painture' isimli kitabını “Resim Tekniği' başlığı ile çevirerek dilimize kazandırdı. 2006 yılında XVI. Tüyap Sanat Fuarı'nda “Onur Sanatçısı Ödülü'ne layık görüldü. 2011 yılında İstanbul Modern Sanatlar Müzesi'nde düzenlenen “Hayal ve Hakikat' isimli sergiye katıldı. Aralarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, Norton Simon Müzesi'nin de bulunduğu, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunan sanatçı, bugüne kadar 100'ü aşkın karma sergide yer almıştır.

Geçmişten günümüze Aydın Doğan Ödüllerinin sahipleri:

1) 1997 Aydın Doğan Ödülü: Roman Adalet Ağaoğlu

2) 1998 Aydın Doğan Ödülü: Sosyal ve Beşeri Bilimler Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3) 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel Sanatlar Ara Güler

4) 2000 Aydın Doğan Ödülü: Şiir Melih Cevdet Anday

5) 2001 Aydın Doğan Ödülü: Tarih Prof. Dr. İlber Ortaylı

6) 2002 Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı Müziği Ankara Devlet Konservatuarı

7) 2003 Aydın Doğan Ödülü: Arkeoloji Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu

Hizmet Ödülü: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

8) 2004 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Yücel Paşmakçı

Hizmet Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9) 2005 Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu

İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri

10) 2006 Aydın Doğan Ödülü: Resim Adnan Varınca

11) 2007 Aydın Doğan Ödülü: Moda Tasarımı Özlem Süer ve Ümit Ünal

12) 2008 Aydın Doğan Ödülü: Heykel Seyhun Topuz

13) 2009 Aydın Doğan Ödülü: Tiyatro Genco Erkal

14) 2010 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Nuri Bilge Ceylan

15) 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Mehmet Özbek

Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16) 2012 Aydın Doğan Ödülü: Öykü Selim İleri

17) 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk Müziği Prof. Dr. Nevzad Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı

18) 2014 Aydın Doğan Ödülü: Ozan Sağdıç

Hizmet Ödülü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölümü

19) 2015 Aydın Doğan Ödülü: Roman Orhan Pamuk

20) 2016 Aydın Doğan Ödülü T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)



