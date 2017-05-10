21 gündür Kato Dağı'nda süren operasyonda PKK'ya ait 26 mağara bulundu

ŞIRNAK İncebel Dağları-Kato bölgesinde 21 gündür devam eden 'Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu' PKK'ya ait 26 mağara bulundu.

Şırnak İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinde başlayan ve bugüne kadar ki en kapsamlı silah ve malzemenin ele geçirildiği, terör örgütüne en büyük darbenin vurulduğu belirtildiği 'Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu' zor arazi ve hava şartlarına rağmen 21 gündür aralıksız olarak devam ediyor.

İncebel Dağları-Kato bölgesinde şimdiye kadar terör örgütü mensuplarının kullandığı 26 adet mağara tespit edildi. Mağaraların çok derin ve uzun ve aynı zamanda çok bölmeli olması dolayısıyla aramalarına emniyetli bir şekilde devam edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında dün Şırnak-Kato Dağı bölgesinde tespit edilen 26. mağarada yapılan aramada 16 muhtelif tipte silah, 35 bin biksi mühimmatı,14 bin 700 kaleşnikof mühimmatı, 350 uçaksavar mühimmatı, 70 adet kanas mühimmatı, 26 60 mm.lik havan mühimmatı, 100 havan mühimmat başlığı, 3 anti-tank mayını, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda entegre devre ve malzeme ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA