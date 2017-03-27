21 TL’ye hayat kurtaran proje

TÜBİTAK tarafından Kayseri’de gerçekleştirilen 48’inci lise öğrencileri araştırma projeleri bölge yarışması törenle açıldı. 98 projenin yer aldığı yarışmada en dikkat çeken projelerden birisi 21 TL hayat kurtaran 'Kimse Var Mı' projesi oldu.

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK 48’nci lise öğrencileri araştırma projeleri bölge yarışması törenine kurumun Kayseri Bölge Koordinatörü Prof.Dr. Sebahattin Ünalan, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr Murat Doğan, proje danışmanları ve öğrenciler katıldı. TÜBİTAK tarafından açılışı yapılan yarışmada Kayseri dışında Yozgat, Nevşehir, Kırşehir gibi çevre illerdeki okullardan 12 dalda 98 projenin katıldığı ifade eden kordinatör Prof.Dr Sebahattin Ünalan, yarışmada derece giren projelerin Ankara’da yarışacağını ifade etti.

Törenle açılan proje de birçok alanda geleceğin bilim adamları yaptıkları çalışmaları sergilerken, projeler içerisinde teknoloji tasarım alanında Yerköy Meslek ve Teknik Lisesi Danışman Ali Sarıtaşçı, öğrencileri Mehmet Enes Şahin ve Beytullah Güler tarafından geliştirilen 'Kimse Var Mı' projesi dikkat çekti. 6 aylık çalışma sonucu projenin insanlara maliyeti sadece 21 TL olduğu ifade eden Mehmet Şahin, şöyle dedi:

"Proje deprem sonrası yıkılan ya da hasar görmüş binalarda insanların bulunup bulunmadığı en azami şekilde tespit ederek kurtarma ekiplerinin bu andaki zamanlarını boşa harcamasını önler. Sensör konularak geliştirilen projede binaya giren çıkan insan sayısının yüzde 95 doğrulukla en geç 30 saniye içerisinde sanal ortama aktırılıyor. Deprem anında elektrik, doğalgaz ve su anında kesip bunlardan kaynaklanacak ölüm ve sakatlanmaların önüne geçilmesi sağlanmaktadır."

DHA